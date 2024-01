João Neves foi eleito o melhor médio de dezembro na Liga.

O jogador do Benfica recolheu 23,93 por cento dos votos dos treinador dos principal escalão e superou João Marques (Estoril), com 19,66, e Hidemasa Morita, que fechou o pódio com 10,26 por cento das preferências de voto.

Em dezembro, João Neves foi titular nos quatro jogos realizados pelo Benfica e que terminaram com dois empates (Moreirense e Farense) e duas vitórias, frente a Famalicão e Sp. Braga.

Ricardo Velho (Farense) e Gonçalo Inácio (Sporting) já tinha sido distinguidos guarda-redes e defesa de dezembro.