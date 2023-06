O Benfica foi multado em 13.390 euros pelo jogo ante o Santa Clara, da 34.ª e última jornada da I Liga, no sábado, encontro que ditou o título de campeão nacional aos encarnados.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido na tarde desta quinta-feira, o Benfica foi multado em 9.560 euros por «comportamento incorreto do público», associados à deflagração, por parte de adeptos dos encarnados, de várias tochas, petardos e flashlight.

Já 3.190 euros foram por «utilização da aparelhagem sonora», nomeadamente aos 88 minutos de jogo. «Com o jogo a decorrer, o speaker do estádio utilizou a instalação sonora do mesmo para exclamar: “Benfica, Benfica”».

Os restantes 640 euros foram por «entrada ou permanência de pessoas não autorizadas», designadamente a situação «após o apito final», em que «um adepto afeto à sociedade desportiva visitada [Benfica], entrou no retângulo de jogo para, pacificamente, abraçar um jogador do SL Benfica, tendo sido prontamente retirado do mesmo por um assistente de recinto desportivo, sem causar qualquer dano ou constrangimento».

O FC Porto-V. Guimarães ditou também multas avultadas, a um e outro clube. Os dragões foram multados em 4.720 euros, 3.190 deles por «comportamento incorreto do público», associado ao «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos» e os restantes 1.530 pelo dizer «filhos da p*** Guimarães» e «ó Vitória vai para o cara***».

O Vitória foi castigado em 3.482 euros, 2.411 deles por «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos» e pelos dizeres «em cada tripeiro há um paneleiro» e os outros 1.071 euros por insultos a Otávio e ao FC Porto, respetivamente «Otávio vai para o car****» e «Porto é merda, Porto é merda, filhos da p***, filhos da p***».