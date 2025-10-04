O Benfica já está em Gaia, na unidade hoteleira onde vai pernoitar na antecâmara do Clássico. Na comitiva das águias seguiu uma cara nova.

Ivan Lima, extremo de 20 anos que costuma atuar na equipa B, seguiu na comitiva e está convocado para o duelo com o FC Porto, no primeiro Clássico das águias no campeonato em 2025/26.

Ivan Lima é internacional jovem por Portugal e também tem passaporte de São Tomé e Príncipe. Tem seis jogos na equipa secundária das águias esta época, normalmente como titular.

As restantes escolhas de Mourinho são as expectáveis. Ambos os treinadores já fizeram as antevisões neste sábado e no domingo travam razões pelas 21h15, no Estádio do Dragão.