José Mourinho cumpre com aparente normalidade o contrato que o liga ao Benfica até 2027. Nesta terça-feira, o técnico voltou a marcar presença no Benfica Campus, no Seixal, apesar do plantel estar de férias.

Chegou pelas 11 horas, um pouco mais tarde do que no dia anterior, no carro de serviço do Benfica. Acenou aos jornalistas mas, mais uma vez, não prestou declarações.

Na segunda-feira, Mourinho esteve no centro de treinos do clube durante duas horas, saindo para almoçar pelas 12h30, ao lado do treinador-adjunto Pedro Machado.

José Mourinho revelou ter uma «excelente» proposta de renovação por parte do Benfica mas, segundo a imprensa especializada em mercado de transferências, está de malas feitas para o Real Madrid.