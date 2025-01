Depois de ter saído lesionado diante do Farense, Ángel Di María é baixa confirmada no Benfica para a receção ao Famalicão, revelou Bruno Lage, em conferência de imprensa. Contudo, a expectativa do treinador é que o argentino regresse para defrontar o Barcelona.

«Pela informação que temos, já se apresentou hoje sem dor e, num cenário mais positivo, face ao que ele sentiu, será apenas um jogo. Independentemente do sistema, o que eu quero é dinâmica. Quem jogar nessa posição vai ter de ter movimentos que entendo que devem existir», afirmou Lage, na antevisão ao jogo com os famalicenses.

Ao contrário de Di María, Jan-Niklas Beste já treinou e é opção para o duelo desta sexta-feira.

[em atualização]