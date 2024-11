O Benfica foi multado em 4.080 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), numa decisão conhecida esta terça-feira.

Segundo o acórdão, em causa está o comportamento incorreto do público no jogo ante o Boavista, no Estádio do Bessa, a 23 de setembro, fruto da utilização de pirotecnia.

Os encarnados venceram no Bessa por 3-0, em jogo da 6.ª jornada da Liga.