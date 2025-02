O Benfica ganhava por 2-1 ao Moreirense na tarde deste sábado, no Estádio da Luz, quando o azar bateu à porta da equipa orientada por Bruno Lage. Dois jogadores saíram lesionados de maca no espaço de três minutos.

Primeiro foi Alexander Bah, jogador que já tem apresentado vários problemas físicos, a queixar-se do joelho esquerdo. Acabou substituído por António Silva aos 34 minutos.

Benfica, Caso, Alexander Bah, 34m

SL Benfica: Entra António Silva e sai Alexander Bah. O lateral direito encarnado lesionou-se sozinho, não recupera e sai de maca para dar lugar a António Silva.#LigaPortugalBetclic #EPOCA2425 #JORNADA21#SLBMFC #SLB #MFC pic.twitter.com/xSxst9oZ1u — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) February 8, 2025

No reatamento da partida, foi a vez de Manu Silva ficar no chão muito queixoso, após ter-se esticado para receber a bola. Novamente, o reforço de janeiro aparentou estar em dificuldades no joelho esquerdo. Florentino Luís entrou aos 37 minutos.