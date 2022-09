A figura: Rafa Silva

Desde cedo foi o elemento mais ameaçador da equipa do Benfica. Abriu a contagem com frieza, depois de alguma felicidade na abordagem de Leo Andrade, e mais tarde fez a assistência para o golo de Gonçalo Ramos. Teve ainda mais ou outra oportunidade para marcar, mas Miguel Silva também não lhe facilitou a vida.

O momento: minuto 47

Ao intervalo o resultado já era curto para o que o Benfica tinha feito até então, mas logo a abrir a segunda parte começou a ajustar a proporção entre o futebol praticado e o marcador. O toque de requinte de Gonçalo Ramos aumentou a vantagem para 2-0, após o cruzamento de Bah, e encerrou definitivamente a discussão dos três pontos.

Outros destaques:

Gonçalo Ramos

Após três jogos em branco, num “jejum” que incluiu a expulsão com o Vizela, o avançado português voltou aos golos, e logo em dose dupla. O avançado ficou de fora da convocatória da Seleção Nacional, esta semana, mas será daqueles que anda a bater a porta, como diz Fernando Santos.

Grimaldo e Bah

Os laterais têm um papel muito importante no plano ofensivo do Benfica de Roger Schmidt, e Grimaldo e Bah voltaram a mostrar isso frente ao Marítimo. O espanhol é, muitas vezes, o principal desequilibrador no meio-campo ofensivo, e voltou a sacar alguns daqueles cruzamentos rasteiros que têm gerado golos. O dinamarquês arrisca menos, mas fez a assistência para o 2-0, de Gonçalo Ramos. Dois laterais muito ofensivos, que aparecem com frequência no último terço, mas que não se limitam a “despejar” bolas na área. O que faz muita diferença.

Draxler

A condição ainda não é a melhor, mas já em Famalicão tinha deixado bons apontamentos, e agora, frente ao Marítimo, saltou do banco para a estreia a marcar, o que permitirá aumentar a confiança.

Miguel Silva

Sofreu cinco golos, é certo, mas não responsabilidade em nenhum, e ainda evitou que o Marítimo sofresse mais uns quantos. De longe o melhor elemento da equipa madeirense.