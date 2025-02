O Benfica venceu este sábado o Moreirense, por 3-2, em jogo da 21.ª jornada da Liga Portuguesa, encurtou para quatro pontos a desvantagem para o líder Sporting.

Ficha e filme do jogo

Um bis de Pavlidis (7m de penálti e 15m) adiantou no marcador os encarnados, que antes do intervalo voltaram a marcar por Otamendi (40m). Benny (19m) e Ivo Rodrigues (85m) marcaram os golos dos minhotos, que disputaram o jogo até ao fim. O jogo ficou marcado ainda pelas lesões de Bah e Manu Silva, que saíram de maca na primeira parte, e pela estreia dos reforços Bruma e Belotti.

Com este triunfo tangencial o Benfica soma agora 47 pontos, menos quatro do que o Sporting e mais quatro do que o FC Porto, que é terceiro.