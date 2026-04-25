A Figura: Leandro Barreiro

Novamente na posição 10, o internacional luxemburguês fez mais uma exibição à sua imagem. Com o dinamismo e entrega de um 'soldado', como lhe chamava Bruno Lage. Surgiu no sítio certo para o 1-0, bem cedo, e teve a rapidez de discernimento para assistir Ríos no 2-1. Globalmente, foi o melhor em campo, mesmo que Ivanovic tenha roubado protagonismo no final.

O Momento: golo de Franjo Ivanovic, 89m

Com o relógio a encaminhar-se para os 90 minutos, o 3-1 acabou por dar a machadada final na discussão do resultado. Um passe errado na primeira fase de construção do Moreirense permitiu que Gianluca Prestianni recuperasse, num belo esforço, e assistisse Franjo Ivanovic. Encarou o defesa Maracás, já cansado, tirou da frente e atirou para dentro. Ivanovic, tantas vezes relegado ao banco, volta a ser decisivo, marcando ainda o 4-1.

Outros Destaques:

António Silva: talvez inspirado pelos capitães de abril, o ‘vice’ teve uma entrada triunfal em jogo, aproveitando a ausência de Tomás Araújo por lesão. Silva teve uma assistência primorosa para Leandro Barreiro logo aos dois minutos, progredindo com bola. Pouco depois, acertou no poste na sequência de um cabeceamento. Jogou com confiança nas suas capacidades, algo que nem sempre parece visível.

Richard Ríos: outro dos soldados. Exibição esforçada do colombiano, como sempre, recompensada com o terceiro golo na Liga. O remate violento aos 29 minutos voltou a colocar o Benfica na frente e deu mais tranquilidade às águias. Dinâmico e mais assertivo do que o habitual.

Gianluca Prestianni: entrou aos 57m. Após alguns minutos sem grande destaque, esteve nos dois golos que resolveram o jogo. No 3-1, recuperou e assistiu; no 4-1, lançou muito bem Dedic, sem olhar para o colega, para que este assistisse facilmente Ivanovic.

Diogo Travassos: o jovem lateral emprestado pelo Sporting mostrou mais uma vez créditos de jogador de I Liga. Teve a sagacidade para marcar o 1-1 numa zona que nem seria a dele, orquestrando o contra-ataque pela direita. Teve frieza diante de Trubin. Além disso, teve bons cortes e envolveu-se ocasionalmente no meio, visto ter jogado como lateral invertido.

Samuel Dahl: destaque pela negativa. O lateral sueco esteve, em 89 dos 90 minutos, fiel a si mesmo – fiável. Sem grandes espetacularidades, mas fiável. Porém, aos 26m, teve um erro de palmatória ao falhar a interceção e deixar que Travassos empatasse a partida.