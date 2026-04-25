Em relação ao Dérbi Eterno, José Mourinho optou por mudar praticamente meia equipa na receção ao Moreirense, no Estádio da Luz, neste sábado. O técnico prescide de Ivanovic, Schjelderup, Prestianni, Dedic e Tomás Araújo (lesão).

No lugar deles, entram Pavlidis, Lukebakio, Rafa, Bah e António Silva. No banco, destaque para o regresso de Bruma.

BENFICA: Trubin, Bah, António Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Ríos; Lukebakio, Barreiro, Rafa e Pavlidis.

SUPLENTES BENFICA: Samuel Soares, Enzo Barrenechea, Bruma, Ivanovic, Sudakov, Manu Silva, Dedic, Schjelderup e Prestianni.

MOREIRENSE: André Ferreira, Fabiano Souza, Maracás, Gilberto Batista, Diogo Travassos; Stjepanovic, Afonso Assis; Kiko Bondoso, Alan, Rodrigo; Landerson.

SUPLENTES MOREIRENSE: Caio Secco, Kevyn, Teguia, Luís Hemir, Nile John, Kiko Domingues, Leandro Santos e Yan Lincoln.

[Notícia atualizada às 17h30]