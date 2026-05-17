No final do jogo com o Estoril, que concluiu a temporada do Benfica, Nicolás Otamendi despediu-se dos companheiros de equipa no balneário do Estádio António Coimbra da Mota. Já a oficialização da saída chegou este domingo.

«Este foi o meu último jogo pelo Benfica… Guardo momentos lindos. Cheguei num momento difícil, porque vinha de um clube rival, mas não me arrependo desde o primeiro dia em que vim para este clube e vesti esta camisola. Foram anos de linda competição, com grupos fantásticos», disse o jogador, em alusão à passagem pelo FC Porto, entre 2010 e 2014.

Emocionado, Otamendi prosseguiu: «Gostava de ter conquistado uma maior quantidade de troféus com esta camisola, pois foi ela que me deu a oportunidade de competir para ganhar um Mundial e uma Copa América. Estar aqui mantinha-me exigente e alegre, partilhando esses momentos com vocês. Por mais que às vezes as coisas não resultem como queremos e desejamos, levo os melhores momentos e recordações.»

No adeus, momento partilhado pelo Benfica este domingo, o defesa argentino deixou ainda uma garantia: «Hoje toca-me seguir outro caminho, mas vou estar a apoiar, vou ser mais um adepto do Benfica e desejo-vos o melhor, acreditem em vocês. Este é um clube maravilhoso, que vos vai dar muitíssimo, só peço que acreditem em vocês porque as coisas boas acontecem às pessoas boas. Por isso, acreditem em vocês, sigam em frente e os próximos troféus vão chegar.»

Aos 38 anos, Otamendi despede-se do Benfica, aonde chegou em 2020 oriundo do Manchester City. Nos encarnados, foi capitão e disputou 281 jogos, nos quais marcou 18 golos e fez oito assistências.

Na Luz, o defesa-central argentino conquistou um campeonato, uma Taça da Liga e duas Supertaças.