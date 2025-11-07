José Mourinho não vai realizar a habitual conferência de antevisão ao encontro com o Casa Pia, a contar para a 11.ª jornada da Liga.

No dia decisivo para Rui Costa e João Noronha Lopes, o técnico do Benfica vai apenas exercer o seu direito de voto, tal como o restante plantel dos encarnados, à semelhança do que aconteceu na primeira volta, ainda que o local do voto não tenha sido revelado.

O jogo entre Benfica e Casa Pia está marcado para este domingo, no Estádio da Luz, a partir das 20h30.