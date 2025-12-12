Liga
Benfica: Mourinho não faz antevisão ao encontro com o Moreirense
Águias deslocam-se a Moreira de Cónegos no domingo, a contar para a 14.ª jornada da Liga
José Mourinho não vai realizar a habitual conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre Moreirense e Benfica.
O técnico das águias falará apenas à BTV, na manhã deste sábado, tal como já tinha acontecido antes dos jogos do Casa Pia e do Nacional. Antes da receção ao Casa Pia, Mourinho não falou aos jornalistas por coincidir com a data da segunda volta das eleições no Benfica e, na antevisão ao Nacional, o treinador também ficou em silêncio, após um encontro para a Liga dos Campeões.
Recorde-se que as águias medem forças com os cónegos, este domingo (18h00), no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.
