O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 3.190 euros, devido a uma agressão de um adepto a um segurança, no Estádio da Luz.

O incidente ocorreu na receção dos encarnados ao Vizela, na quinta jornada da Liga.

Segundo pode ler-se no relatório, o indivíduo, depois detido pela polícia presente no local, agrediu o segurança «com um soco na face».

FC Porto e Sporting também visados

Já o FC Porto tem um total de 5026 euros de multa para pagar, na sequência da receção ao Desportivo de Chaves, da sexta ronda do campeonato.

Desse valor, 1224 euros referem-se ao atraso no reinício da segunda parte – provocado pelas duas equipas –, 3190 euros ao «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos» por parte dos adeptos e 612 euros aos cânticos entoados também pelos adeptos contra o Benfica.

Já o Sporting foi multado em 4516 euros, por incidentes na receção ao Portimonense, em Alvalade. Desse valor, 3190 euros é devido ao «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos», enquanto os restantes 1326 euros referem-se ao atraso no reinício do jogo, para a segunda parte – o Paços de Ferreira (618 euros) também foi multado pelo mesmo motivo, ante o Casa Pia.

Boavista (327 euros) e Sp. Braga (1630 euros) foram outros clubes multados pelo comportamento incorreto do público. No caso dos bracarenses, também o Rio Ave é visado pelo Conselho de Disciplina, uma vez que permitiu a entrada de artefactos pirotécnicos dos adeptos do emblema minhoto.