O Benfica foi multado num total de 10.580 euros devido à exibição de duas tarjas e à utilização de 37 engenhos pirotécnicos por parte de adeptos, no Estádio da Luz, no jogo ante o Marítimo da 7.ª jornada da I Liga, realizado no último domingo.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), divulgado esta terça-feira, 9.560 euros de multa são devido ao comportamento do público, associado à utilização de pirotecnia.

«Os artefactos pirotécnicos elencados foram deflagrados em sectores integral e exclusivamente ocupados por adeptos afetos à sociedade desportiva visitada - SL Benfica (…). Os adeptos afetos ao clube visitado, situados na bancada sul sectores 8, 9, 10, 13, 27 e 28, fora da zona ZCEAP, no decorrer do jogo, deflagraram petardos, flash lights, tochas incandescentes e potes de fumo, no total de 37 engenhos pirotécnicos», lê-se no documento do CD da FPF.

Os outros 1.020 euros foram associados a duas faixas, por entrada e permanência de objetos não autorizados.

«Pelas 19h22, os adeptos da equipa visitada SL Benfica, instalados na bancada Sul Superior, sector 12 e 13, fora da ZCEAP, identificados com camisolas, cachecóis e cânticos alusivos ao clube, colocaram a exibiram duas tarjas de grandes dimensões com o dizer "RITA TINO GULLIT SEMPRE PRESENTES" (com mais de um metro cada)», indica o mapa de castigos.