O Benfica foi multado num total de 23.687 euros por incidentes no clássico com o FC Porto, da 11.ª jornada da Liga, nomeadamente pelo comportamento dos adeptos, durante o jogo ganho por 4-1 pelos encarnados na Luz, no passado domingo.

Do total da multa, a maior porção foi por «arremesso de objetos com reflexo no jogo», no caso o lançamento de tochas para o terreno de jogo por parte de adeptos, aos 40 minutos da primeira parte, antes de o FC Porto marcar o golo do 1-1.

Ao minuto 40 o jogo esteve novamente suspenso temporariamente durante 2 minutos devido a tochas lançadas para dentro do terreno de jogo por adeptos do SLB. Estas tochas foram arremessadas da bancada por detrás da baliza defendida pelo guarda-redes do FCP na primeira parte.» e «Ao minuto 40, e durante dois minutos, o jogo esteve interrompido em virtude da pirotecnia deflagrada e arremessada para o retângulo de jogo. A pirotecnia que originou o sucedido foi deflagrada na bancada Sagres, setores 10/11 (…) O SL Benfica difundiu nesse momento, com o acompanhamento dos Delegados da Liga, uma mensagem, nos megascreens, a sensibilizar os adeptos para que esses comportamentos cessassem de imediato e não se repetissem», refere o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sendo que «das tochas incandescentes arremessadas ao minuto 40, informa-se, com elevado grau de certeza, que, pelo menos uma, se abateu sobre o retângulo de jogo».

Além disso, outros 9.560 euros deveram-se ao uso da pirotecnia, nomeadamente flashlights, tochas, petardos e potes de fumo.

Acresceu à multa a «inobservância de outros deveres» relacionada com a «entrada e permanência de objetos não autorizados», associada à entrada, no estádio, de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida, o que ditou multa de 2.295 euros.

Por fim, houve ainda uma multa de 612 euros, também devido ao comportamento incorreto do público, por insultos ao guarda-redes Diogo Costa, designadamente «filho da p***» aos 35, 38 e 53 minutos, aquando da reposição de bola pelo guardião.

Acresce ainda no mapa de castigos que o CD da FPF «aguarda esclarecimento» do Benfica.

Já o FC Porto foi multado em 4.460 euros, também por comportamento incorreto do público, devido à utilização de engenhos pirotécnicos: flashlights e um petardo.