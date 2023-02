O Benfica foi multado em 8.030 euros na sequência do jogo com o Boavista, da 21.ª jornada da I Liga, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido esta quinta-feira.

A punição deveu-se a «comportamento incorreto dos adeptos», nomeadamente por utilização de engenhos pirotécnicos e de cânticos insultuosos.

Do total da multa, 7.010 euros foram por utilização de potes de fumo, flashlight e petardo, enquanto 1.020 euros foram por palavras/cânticos em três momentos distintos de pontapé de baliza do guarda-redes do Boavista, Rafael Bracali: «Filho da p***», refere-se, no mapa de castigos do CD da FPF, citando aquilo que um grupo de adeptos entoou «em uníssono».