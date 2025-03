A Figura: Samuel Soares

Definir o jogador mais importante neste encontro é difícil. Lucas França terá sido o mais influente no resultado, devido às inúmeras intervenções na baliza do Nacional que evitaram um resultado mais pesado, mas Samuel Soares conquistou as bancadas na tarde deste sábado. Após o final do jogo, quando o speaker se preparava para anunciar o homem-do-jogo oficial (Amdouni), ouviam-se em coro nas bancadas o nome de Samu. A defesa na grande penalidade antes do intervalo manteve o Benfica com uma vantagem de dois golos, talvez impedindo uma história diferente na segunda parte.

O Momento: penálti defendido por Samuel Soares, 45+7m

Os adeptos do Benfica olhavam uns para os outros - António Silva havia cometido outro erro, após a entrega de bola ao Barcelona. Desta vez, cometeu uma grande penalidade que não passou despercebida ao VAR. Havia apenas um homem do Benfica que podia evitar o golo - Samuel Soares. Dudu partiu para a bola, sob uma gigante assobiadela da Luz, e atirou para o lado direito do guarda-redes. Samu não foi na cantiga e segurou a vantagem mesmo antes do intervalo. As bancadas galvanizaram-se.

Outros destaques:

Lucas França: tal como já referimos, foi talvez o mais influente no resultado pelas grandes defesas efetuadas. Paradas de toda a espécie - remates de longe, manchas para parar finalizações à queima-roupa... França soma a segunda temporada como titular no clube e é um dos valores seguros do Nacional.

Nico Otamendi: excelente na antecipação. Acima de tudo, destacou-se nesse aspeto. Em várias situações em que o Benfica estava bem adiantado em campo, o argentino antecipava-se aos avançados do Nacional e evitava transições. Até se aventurou no ataque com algum perigo, numa exibição que valeu aplausos da bancada.

Zeki Amdouni: solto, desenvolto e incisivo. Em relação ao apagado Bruma, por exemplo, pugnou pela objetividade e abriu caminho à vitória com um golo à ponta-de-lança. Vagabundeou bem no ataque e somou créditos junto do treinador.

Álvaro Carreras: tão seguro que quase não damos por ele. Excelentes decisões, boas execuções e um crescimento brutal face à época passada, que nos faz questionar - será Álvaro o melhor jogador do Benfica na atualidade?

Djibril Soumaré: jovem médio emprestado pelo Sp. Braga orquestrou a construção deste Nacional atrevido de Tiago Margarido. Surgia mais recuado do que Luís Esteves e Labidi e decidia o caminho: ora esticava para o corredor mais distante, ora jogava perto. Muito vigiado, nem sempre foi feliz na execução mas o pensamento... esteve lá.