O Benfica passou a ser a única equipa invicta em Portugal nos campeonatos nacionais, graças à derrota do Rebordosa, este domingo.

A equipa que lidera a Série B do Campeonato de Portugal, e que já garantiu presença na fase de subida à Liga 3, perdeu na visita ao Vila Meã (1-0), a contar para a 23.ª jornada.

Assim, os encarnados ostentam agora o estatuto de única equipa sem derrotas no campeonato em Portugal. O último desaire dos encarnados na Liga remonta a 25 de janeiro de 2025, frente ao Casa Pia (3-1).

Apesar do estatuto de invicto no campeonato, o Benfica é apenas terceiro classificado, com 65 pontos, a sete do líder FC Porto.