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Há 1h e 13min
Benfica passa a ser a única equipa invicta nos campeonatos nacionais
Derrota do Rebordosa em Vila Meã deixa os encarnados sozinhos na lista de clubes sem derrotas
AC
Derrota do Rebordosa em Vila Meã deixa os encarnados sozinhos na lista de clubes sem derrotas
AC
O Benfica passou a ser a única equipa invicta em Portugal nos campeonatos nacionais, graças à derrota do Rebordosa, este domingo.
A equipa que lidera a Série B do Campeonato de Portugal, e que já garantiu presença na fase de subida à Liga 3, perdeu na visita ao Vila Meã (1-0), a contar para a 23.ª jornada.
Assim, os encarnados ostentam agora o estatuto de única equipa sem derrotas no campeonato em Portugal. O último desaire dos encarnados na Liga remonta a 25 de janeiro de 2025, frente ao Casa Pia (3-1).
Apesar do estatuto de invicto no campeonato, o Benfica é apenas terceiro classificado, com 65 pontos, a sete do líder FC Porto.
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