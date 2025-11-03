A utilização de pirotecnia e tarjas por parte dos adeptos do Benfica vale ao clube uma multa superior a 17 mil euros (17.210 euros), de acordo com o mapa de castigos apresentado pela Liga, esta segunda-feira.

Durante o jogo com o Tondela, a contar para os «quartos» da Taça da Liga, grande parte da sanção é aplicada pelo uso de engenhos pirotécnicos, durante os minutos 22 e 23 do primeiro tempo. Além disso, o clube tem ainda de pagar 1.275 euros pela entrada de tarjas «com dimensões superiores às legalmente permitidas». Uma delas comemorava os 75 anos da claque do Hajduk Split e tinha a seguinte mensagem: «Parabéns pelos 75 anos, irmãos».

Recorde-se que o Benfica venceu o Tondela por 3-0, com golos de Otamendi, Lukebakio e Pavlidis, que garantiram a passagem das águias à final four da competição.