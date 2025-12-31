Sidny Cabral já trabalha às ordens de José Mourinho, no Benfica. O clube da Luz partilhou imagens do primeiro dia do mais recente reforço do plantel, que integrou o apronto matinal no Seixal.

O ala cabo-verdiano, de 23 anos, conheceu os diretores Simão Sabrosa e Mário Branco, conversou com Mourinho e apresentou-se ao capitão Otamendi e aos restantes companheiros antes de ter cumprido o primeiro treino de águia ao peito.

De recordar que Sidny, que iniciou a temporada no Estrela da Amadora, custou seis milhões de euros ao Benfica, por 90 por cento do passe. A este valor poderão acrescer entre dois e três milhões de euros, caso sejam cumpridos determinados objetivos. O contrato é válido até 2030.