O Benfica queixou-se que não tinha luz suficiente no balneário do Estádio do Dragão, no Clássico deste domingo, que terminou com goleada dos encarnados (4-1), apurou o Maisfutebol.

As águias reportaram a situação ao delegado da Liga, que esteve no balneário dos encarnados e apontou a incidência no relatório, que será, posteriormente, avaliado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Os encarnados socorreram-se de alguns holofotes próprios para melhorar a situação.

O FC Porto, diga-se, desmente a versão do Benfica.

Importa ainda referir que a tocha atirada pelas claques do Benfica para a bancada nascente, onde estavam famílias e crianças, bem como os cânticos ofensivos a aludir à morte de Pinto da Costa podem resultar em multas aos clubes. Também a confusão no setor da claque Colectivo, no topo norte, com cenas de pancadaria com a polícia, poderá valer uma coima.