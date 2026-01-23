Rafa Silva já foi inscrito na Liga pelo Benfica.

O avançado de 32 anos fica, assim, à disposição de José Mourinho para o próximo jogo dos encarnados, que é no próximo domingo, na Luz, diante do Estrela da Amadora (18h00).

Recorde-se que o Benfica anunciou o regresso de Rafa na quinta-feira. O ex-Besiktas volta a vestir a camisola 27 e fica com contrato até 2028.

RELACIONADOS
Benfica: Rafa Silva é o sétimo a regressar à Luz neste século
Rafa: «Sentia saudades, quero regressar às boas memórias no Benfica»
Rafa despede-se do Besiktas: «Como me apoiaram foi incrível»
OFICIAL: Rafa Silva está de volta ao Benfica