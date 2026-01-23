Liga
Benfica: Rafa já está incrito na Liga
Avançado pode ser utilizado no domingo, frente ao Estrela
Rafa Silva já foi inscrito na Liga pelo Benfica.
O avançado de 32 anos fica, assim, à disposição de José Mourinho para o próximo jogo dos encarnados, que é no próximo domingo, na Luz, diante do Estrela da Amadora (18h00).
Recorde-se que o Benfica anunciou o regresso de Rafa na quinta-feira. O ex-Besiktas volta a vestir a camisola 27 e fica com contrato até 2028.
