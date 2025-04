O Benfica recebeu, por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, uma 'fatura' superior a dez mil euros relativas a multas do Benfica-Arouca.

Comportamento incorreto do público, usando engenhos pirotécnicos, valeu uma multa de 9560 euros. 1750 euros por entrada de faixas proibidas no estádio e 612 euros por insultos aos adversários por parte dos adeptos. Mais de 11 e 900 euros.

Já o FC Porto foi multado em quase 4 mil euros na sequência da deslocação a Rio Maior para defrontar o Casa Pia. Os portistas foram multados em 3190 euros por comportamento incorreto do público e 510 euros por insultos dos adeptos.

No caso do Sporting, Conrad Harder foi suspenso por um jogo na sequência da expulsão no final do Santa Clara-Sporting.