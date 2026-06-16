Benfica rejeita entrada de capital norte-americano na SAD
Investidor Tim Leiweke tinha demonstrado interesse em comprar participação de 16,4 por cento ao 'Rei dos Frangos'
Investidor Tim Leiweke tinha demonstrado interesse em comprar participação de 16,4 por cento ao 'Rei dos Frangos'
Segundo o jornal norte-americano Bloomberg, especializado em economia, o Benfica rejeitou a entrada do investidor norte-americano Tim Leiweke no capital social da SAD.
De acordo com a mesma fonte, o clube português justifica esta decisão com um alegado conflito de interesses por parte de Leiweke, já que este tem investimentos noutras equipas europeias.
O fundo de Leiweke chegou a acordo, em abril, para adquirir uma participação de 16,4% a José António dos Santos, também conhecido como 'Rei dos Frangos' e o segundo maior acionista da Benfica SAD.
O investidor fê-lo através do fundo de investimento Entrepreneur Equity Partners, que tem presença na SAD do Veneza de Itália, por exemplo.
Desta forma, os administradores do clube acionaram o Artigo 13.º dos estatutos da SAD do Benfica, que confere poder de veto sobre qualquer aquisição superior a 2 por cento do capital.