Segundo o jornal norte-americano Bloomberg, especializado em economia, o Benfica rejeitou a entrada do investidor norte-americano Tim Leiweke no capital social da SAD.

De acordo com a mesma fonte, o clube português justifica esta decisão com um alegado conflito de interesses por parte de Leiweke, já que este tem investimentos noutras equipas europeias.

O fundo de Leiweke chegou a acordo, em abril, para adquirir uma participação de 16,4% a José António dos Santos, também conhecido como 'Rei dos Frangos' e o segundo maior acionista da Benfica SAD.

O investidor fê-lo através do fundo de investimento Entrepreneur Equity Partners, que tem presença na SAD do Veneza de Itália, por exemplo.

Desta forma, os administradores do clube acionaram o Artigo 13.º dos estatutos da SAD do Benfica, que confere poder de veto sobre qualquer aquisição superior a 2 por cento do capital.