Figura: Dodi Lukebakio

Sudakov foi o marcador do golo, mas foi Lukebakio quem mexeu com o jogo. Diríamos, até, que sem a imprevisibilidade trazida pelo internacional belga, não teria havido o golo do ucraniano. A regressar de lesão e nos primeiros minutos de águia ao peito, entrou aos 65 minutos e foi decisivo. Teve uma bela chance para marcar, mas o chapéu saiu um pouco baixo de mais. Assistiu Ríos para um golo cantado, mas este falhou. Não desistiu e veio a servir Sudakov de bandeja para o golo. Boas indicações do ex-Sevilha, que esteve em dúvida por questões regulamentares.

O momento: golo marcado por André Luiz, 90+1m

Após 60 minutos de verdadeiro aborrecimento, a última meia-hora trouxe golos. O melhor deles (e mais decisivo) foi o de André Luiz. Guardado pelo treinador Sylaidopoulos para a segunda parte, o ex-Estrela da Amadora arrancou um golaço que silenciou as bancadas da Luz e recordou traumas recentes dos benfiquistas. A execução é exemplar.

Outros destaques:

José Mourinho: tem de ser feita uma menção ao novo treinador do Benfica. Após uma carreira recheada de sucessos internacionais, nos principais campeonatos do mundo, Mourinho apresentou-se aos adeptos do Benfica na Luz enquanto novo timoneiro, já não como oponente. Foi acarinhado pelos benfiquistas antes do jogo, mas o desenrolar da partida trouxe assobios à equipa.

Heorhiy Sudakov: considerado homem-do-jogo pela Liga, o ucraniano teve um papel ambíguo no jogo. Com Ivanovic a assumir, na prática, a função de extremo-esquerdo, Sudakov tentava encontrar espaços entre a linha média e defensiva do Rio Ave. Eram poucos, mas Sudakov tinha sempre um bom critério quando recebia a bola. Marcou o único golo legal das águias.

Amar Dedic: na retina fica, especialemente, um corte decisivo aos 49 minutos. Numa transição defensiva de três para um, foi o bósnio que acreditou mais e tirou a bola com coragem a Aguilera, já dentro da área. Elétrico, Dedic tem a ingrata função de defender e ainda dar profundidade ao corredor direito, algo que Aursnes não consegue fazer.

António Silva: não comprometeu na defesa, sendo até muitas vezes afoito a cortar as transições ofensivas do Rio Ave, e ainda celebrou um golo aos 61 minutos. Porém, o árbitro Sérgio Guelho assinalou falta de Otamendi no lance, acabando anulado.

Richard Ríos: destaque pela negativa. Sofrível em todas as ações, especialmente nas ofensivas, falhava passes e receções fáceis. O maior erro foi mesmo à boca da baliza, não conseguindo marcar aos 73m. O adepto mais incauto não diria que este é um jogador de 27 milhões.

Marc Gual: o espanhol ex-Legia de Varsóvia teve uma tarefa ingrata. Substituir Clayton, um dos destaques do campeonato, e jogar a 50 metros da baliza contrária. Porém, teve um trabalho meritório a anular Enzo Barrenechea e conduzir algumas transições rápidas dos vilacondenses. Faltava acompanhamento.

