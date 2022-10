A FIGURA: João Mário

O médio internacional português estará a viver um dos melhores momentos da carreira. Frente ao Rio Ave, foi um dos elementos do núcleo duro de Schmidt que se manteve numa equipa com cinco mudanças e deixou claro o porquê. É o definidor do ritmo – e que ritmo! – do jogo do Benfica. E não precisa de correr muito com bola para isso. Mete a bola a correr e ela sai sempre redondinha dos seus pés. É dele a assistência para o Gonçalo Ramos empatar, mas a exibição de João Mário foi muito mais do que isso.

O MOMENTO: Jhonatan e um golo para os apanhados (19m)

É difícil perceber o que passou pela cabeça do guarda-redes do Rio Ave quando tocou para dentro da própria baliza um atraso de Baeza. Jhonatan tinha tempo para tudo e conseguiu apagar num segundo a bela exibição que estava a fazer na Luz, com o golo que valeu a reviravolta do Benfica.

OUTROS DESTAQUES

Gonçalo Ramos

Bisou em 45 minutos e até podia ter feito pelo menos o dobro dos golos, mas permitiu que Jhonatan levasse a melhor em várias ocasiões. Saiu ao intervalo com o seu papel cumprido: dois golos e muito trabalho dado aos defesas do Rio Ave.

Enzo Fernández

O médio argentino é um tratado de bem jogar futebol. Nem terá feito das melhores exibições de águia ao peito – também só teve 45 minutos – mas tudo o que faz leva carimbo de classe. A assistência para o segundo golo de Gonçalo Ramos, então… uma categoria. Falhou algum passe?

Ristic

Estreia a titular do lateral-esquerdo sérvio que começou o jogo bem atrevido e teve duas oportunidades para marcar antes dos cinco minutos. Na primeira, fez uma má receção, na segunda falhou totalmente o remate. Errou alguns cruzamentos, mas fez depois uma assistência para Musa fazer o 4-1 e arrancou uma exibição segura a defender e mostrou que pode ser alternativa a Grimaldo.

Musa

O avançado croata fez aquilo que procurava há tanto tempo: estreou-se a marcar com a camisola do Benfica. Entrou ao intervalo para o lugar de Gonçalo Ramos e apontou o 4-1 «à ponta de lança», encostando para golo um cruzamento rasteiro de Ristic.

Samaris

O médio grego voltou à Luz, um ano depois de ter deixado o Benfica, e agora como adversário. Porém, os adeptos não esqueceram o que Samaris deu ao clube durante sete épocas e brindaram-no com aplausos desde o aquecimento… contribuindo para as lágrimas que Samaris não controlou instantes antes do apito inicial. Mas se não escondeu a emoção, logo depois mostrou todo o profissionalismo, ao ser ele a lançar com um grande passe Aziz que assistiu Fábio Ronaldo para o 1-0 do Rio Ave, aos cinco minutos.

Jhonatan

Estava a fazer uma exibição daquelas! Várias defesas complicadas a impedir que o Benfica traduzisse no marcador a superioridade que mostrava com oportunidades de golo atrás de oportunidades de golo. Mas de repente… borrou a pintura toda. Marcou um autogolo que entra diretamente para o álbum dos mais caricatos da Liga e fez ele aquilo que impedia o Benfica de fazer: dar a volta ao marcador. Não se deixou abater depois do erro e retomou o nível que estava a mostrar, mas o mal estava feito e saiu caro ao Rio Ave.