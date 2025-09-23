Benfica e Rio Ave medem forças na noite desta terça-feira no Estádio da Luz, em jogo em atraso da primeira jornada da Liga portuguesa. Um duelo que pode acompanhar AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 20h15.

Este jogo marca o primeiro duelo de José Mourinho no Estádio da Luz enquanto treinador do Benfica neste regresso ao clube, 25 anos depois. O técnico luso apostou no mesmo onze utilizado na estreia, diante do AVS.

Já Sylaidopoulos, o treinador do Rio Ave, fez uma autêntica revolução no onze inicial, deixando as estrelas Clayton e André Luiz no banco e promovendo a entrada de vários jogadores de cariz defensivo.

BENFICA: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Enzo, Richard Ríos, Aursnes, Schjelderup; Pavlidis e Ivanovic.

SUPLENTES BENFICA: Samuel Soares, Obrador, Dodi Lukebakio, Leandro Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Henrique Araújo, Tomás Araújo e João Veloso.

RIO AVE: Miszta, Petrasso, Brabec, Panzo; Vrousai, Ntoi, Aguilera, Richards; Olinho, Marc Gual e Dario Spikic.

SUPLENTES RIO AVE: Kevin Chamorro, Eric Moreira, Athanasiou, Nelson Abbey, Clayton Silva, André Luiz, João Graça, Nikitscher e Liavas.

[Notícia atualizada às 19h25]