A saída de Roger Schmidt do comando técnico do Benfica, decidida este sábado, pode ser atribulada e dispendiosa.

O Maisfutebol apurou que a conversa entre Rui Costa e o treinador alemão foi tensa, com Schmidt a mostrar-se intransigente em relação ao valor da indemnização, exigindo receber todos os salários vincendos até ao fim do seu contrato, que expira em junho de 2026.

Apesar de, no final da época passada, ter decidido manter o técnico alemão de 57 anos no comando da equipa - e de ter defendido publicamente as capacidades de Roger Schmidt - Rui Costa acabou por concluir que a mudança de treinador é, agora, a melhor opção.

Leonardo Jardim equacionado para a sucessão

Desde a derrota em Famalicão, na primeira jornada do campeonato – e dos sinais de incapacidade de reação da equipa - que a administração benfiquista começou a admitir a mudança de treinador.

Ao que o Maisfutebol apurou, o nome de Leonardo Jardim está em cima da mesa para suceder a Roger Schmidt. O técnico madeirense já terá mesmo sido contactado pela SAD encarnada.

Leonardo Jardim, de 50 anos, está sem clube desde que saiu do comando do Al-Rayyan, do Catar, no final da época passada.

Em Portugal já orientou o Sporting, na época 2013/14, e ainda as equipas do Sporting de Braga, Beira-Mar, Desportivo de Chaves e Camacha.

No estrangeiro passou pelo Olympiakos, da Grécia, pelo Mónaco, de França, Al-Hilal, da Arábia Saudita e Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos.