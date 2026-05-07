Segundo o mais recente mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, vários elementos do Benfica foram sancionados.

Rui Costa, presidente do clube, foi suspenso por 25 dias e multado em 4.210 euros por ter insultado o árbitro Gustavo Correia no pós-jogo Famalicão-Benfica (2-2). «Isto é uma roubalheira! És uma vergonha, tem vergonha na cara! Ladrão! És um ladrão», disse ao juiz, segundo do relatório do delegado.

Também Mário Branco, diretor desportivo do clube, foi alvo de um processo disciplinar. Foi sancionado em 20 dias de suspensão preventiva. Recorde-se que em novembro, após o jogo em casa com o Casa Pia, o dirigente foi suspenso também por 20 dias preventivamente, sendo depois castigado a 68 dias por palavras dirigidas ao árbitro.

José Mourinho levou uma multa de 510 euros por ter atrasado compromissos mediáticos - flash interview pós-jogo. Já o Benfica foi multado em 10,700 euros por três infrações - por nenhum jogador ter ido à flash interview, sendo que a do treinador começou com atraso; e por atraso no reinício do jogo.

[Notícia atualizada às 19h40]