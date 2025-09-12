A Figura: Vinicius, o herói improvável

Certamente não era o desfecho que a maioria dos adeptos esperava, mas o Santa Clara resgatou um ponto no Estádio da Luz, com menos um jogador desde meio da primeira parte e tudo graças a Vinicius... e a um erro monumental de Otamendi. O recém-entrado no encontro teve pouco espaço para brilhar, mas quando o teve deu o «show» necessário.

O Momento: Paulo Victor vê o vermelho direto

Tudo começou por ser apenas um simples cartão amarelo, mas rapidamente se tornou num erro crasso do defesa brasileiro do Santa Clara. Após rever as imagens no VAR, João Pinheiro apelidou de «grosseira» a falta de Paulo Victor sobre Tomás Araújo e mostrou-lhe o cartão vermelho direto e os insulares ficaram reduzidos a dez elementos.

Outros destaques:

Vangelis Pavlidis

Não tem tido a preponderância de outros tempos desde a mudança tática de Bruno Lage e ao lado de Ivanovic a veia goleadora do grego perdeu-se ligeiramente. Mas no sítio certo continua a mostrar-se letal e após cabeceamento de Otamendi, deu a tão desejada vantagem ao Benfica, levando à loucura os adeptos nas bancadas do Estádio da Luz.

Richard Ríos

Claramente o mais esclarecido do Benfica em todo o primeiro tempo. Não apenas pela facilidade com que almejou a baliza de Gabriel Batista, com quem teve um duelo muito particular, mas sobretudo pela intensidade que trouxe ao jogo das águias. Ao lado de Barrenechea foi tentando tapar alguns buracos e evitar saídas do Santa Clara para o contra-ataque, estando perto do golo em duas ocasiões. No segundo tempo esteve mais apagado e acabou por ser substituído com alguma naturalidade.

Enzo Barrenechea

Se é verdade que o Benfica não teve muitas ideias para chegar com perigo à baliza de Gabriel Batista, o médio argentino tentou ao máximo descongestionar um jogo que a certo ponto foi pastoso e pouco desenvolvido. Diversos passes longos de qualidade marcaram o jogo de Barrenechea, que a par de Ríos ainda conseguiu esboçar alguns raios de luz no próprio estádio.

Brenner Lucas

Muito rápido e incisivo, mostrou-se sempre disponível para galgar metros com ou sem a bola controlada. Trocou por algumas vezes as voltas a Otamendi e esteve perto de ser feliz, não fosse a bola ter saído muito ao lado da baliza de Trubin. Um primeiro tempo de loucos para o avançado brasileiro do Santa Clara.