Um regresso com ponto de exclamação descreve na perfeição a performance do Benfica, com Bruno Lage no comando técnico, frente ao Santa Clara, num jogo que terminou com uma goleada por 4-1, favorável aos encarnados.

REVEJA AQUI O FILME COMPLETO DESTE ENCONTRO.

A expetativa era alta, não só quanto a eventuais mudanças táticas, mas sobretudo quanto ao primeiro onze de Bruno Lage, no regresso ao Estádio da Luz, diante do Santa Clara.

Destaque claro para duas trocas, com as saídas de Leandro Barreiro e Prestianni e as entradas de Rollheiser e principalmente do reforço, Aktürkoglu, que fez assim a estreia com a camisola das águias, precisamente em casa.

Antes do apito inicial, novo momento de ovação a Bruno Lage, que no banco de suplentes, certamente não esperava o que aconteceu logo a abrir. Isto porque com apenas 22 segundos de jogo corridos, uma desatenção de Otamendi deixou Vinicius Lopes na cara de Trubin e o jogador do Santa Clara fez o 1-0.

Um enorme balde de água fria que chegou em forma de chapéu e que gelou o Estádio da Luz. O que se seguiu foi um período em que o Benfica dominou as oportunidades de maior relevo e uma resposta do Santa Clara, nomeadamente em posse de bola, mas sem grande perigo para a baliza de Trubin.

Ora, perante o apoio dos milhares de adeptos no Estádio da Luz, o Benfica começou novamente a galvanizar-se, e Gabriel Batista começou a ter trabalho reforçado. Com Kökcü e Di María em destaque, foi uma das caras novas a brilhar dentro da área insular.

A estreia de sonho de Aktürkoglu

Num lance inteiramente construído por internacionais turcos, o camisola dez dos encarnados descobriu a desmarcação perfeita de Aktürkoglu e o reforço das águias desviou a bola de forma subtil para o fundo da baliza e a primeira explosão de alegria chegou às bancadas.

Sempre de pé e com pilhas infinitas na área técnica, Bruno Lage pedia apoio aos adeptos, que respondiam com euforia. E se o primeiro golo encarnado já tinha sido bastante festejado, o que dizer do que confirmou a reviravolta e apontado por um dos «meninos» do Seixal.

Na sequência de um pontapé de canto estudado, Di María colocou a bola dentro da área como só ele sabe fazer e cercado por adversários, Otamendi preferiu servir um dos companheiros de equipa que se encontravam ao segundo poste, neste caso, o camisola 61. Florentino só teve de fazer o mais fácil e encostou para o 2-1.

Até ao intervalo, o resultado não sofreu alterações e os jogadores recolheram aos balneários com um misto de emoções (compreensível pelo rumo do encontro).

Ora, o que Bruno Lage certamente não contava era com uma entrada em cheio do Benfica para os segundos 45 minutos. Isto porque bastou a bola chegar uma vez à área do Santa Clara para «beijar» as redes adversárias. O pontapé de canto cobrado por Kökcü levava as medidas ideais para a cabeça de António Silva, que nas alturas cabeceou para o funo da baliza.

A partir daqui, o Benfica começou a gerir a seu belo prazer o encontro e a posse de bola nunca mais foi controlada pelos comandados de Vasco Matos, que do banco de suplentes viu o resultado ser ampliado, aos 59 minutos.

Ainda há tempo para um momento de magia?

Recentemente homenageado durante um jogo da Argentina, Di María mostrou que velhos são os trapos e colocou um ponto de exclamação num passe absolutamente delicioso de Alexander Bah. A receita, essa terminou com um toque açucarado do camisola 11 das águias, que picou a bola por cima de Gabriel Batista e levou à loucura os 60.145 adeptos presentes no Estádio da Luz.

A meio do segundo tempo, Bruno Lage promoveu a estreia de Amdouni com a camisola do Benfica, por troca com Rollheiser e ainda o regresso à competição de Andreas Schjelderup, que na última temporada esteve cedido por empréstimo ao Nordsjaelland (Dinamarca).

Até final, o Benfica manteve a maré do encontro controlada e não deu ao Santa Clara grandes motivos para conseguir chegar perto da baliza defendida por Trubin.

Está assim aprovado o regresso de Bruno Lage ao comando técnico do Benfica, com uma vitória importante sobre um Santa Clara de respeito e que deixa as águias com os mesmos cinco pontos de atraso para o líder Sporting, na liderança da tabela classificativa.