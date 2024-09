Figura do jogo: Kökcü, um jogo de afirmação

Claramente um jogo de afirmação para o internacional turco, que jogou atrás do avançado e fez de tudo um pouco frente ao Santa Clara. Participou diretamente em dois dos quatro golos do Benfica, com duas assistências perfeitas para Aktürkoglu e António Silva.

O momento do jogo: golo de Vinicius Lopes, aos 22 segundos

Pior arranque para o Benfica era impossível e o mesmo se pode dizer para o Santa Clara, mas no sentido positivo. Um erro de Otamendi deixou o avançado brasileiro na cara de Trubin, que apenas conseguiu ver a bola passar-lhe por cima, depois de um chapéu executado na perfeição pelo avançado dos insulares.

Outros destaques:

Aktürkoglu: Lançado para o onze inicial por Bruno Lage, foi a grande novidade no lado encarnado e desde cedo se percebeu que o turco tem dois pés com muita qualidade. Aos 27 minutos, recebeu uma bola dentro da área e finalizou com um toque subtil, sem qualquer hipótese para o guardião do Santa Clara.

Florentino: Ao lado de Rollheiser, o médio manteve a confiança do técnico, com o qual conquistou um campeonato, em 2018/19. Na sequência de um cruzamento de Di María, o camisola 61 surgiu ao segundo poste e respondeu da melhor forma ao cabeceamento de Otamendi, finalizando para o 2-1 e confirmando a reviravolta encarnada.

Di María: Regressado da Argentina, onde recebeu uma homenagem merecida, após confirmar o adeus à seleção alviceleste, realizou mais uma exibição de pura classe. Ora no lado direito, ora no lado esquerdo, ora ao meio, o camisola 11 fez o que quis dos adversários, esteve na origem do golo de Florentino, que confirmou a reviravolta encarnada e ainda teve tempo para assinar um golo mágico, após picar a bola por cima do guardião insular.

Adriano: Apesar de não ter assinado o único golo do Santa Clara no encontro, o médio do Santa Clara esteve em bom plano no Estádio da Luz, sendo ele um dos pontos de equilíbrio no jogo insular, seja na vertente defensiva, seja a ligar o jogo entre a defesa e o ataque.