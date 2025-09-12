O Benfica e o Santa Clara medem forças na noite desta sexta-feira, pelas 20h15, no Estádio da Luz, e Bruno Lage é obrigado a fazer alterações.

Depois da pausa para as seleções, o Benfica viu-se privado de Amar Dedic, que saiu lesionado ao serviço da Bósnia e Herzegovina. Ora, face a este contratempo, Lage irá, possivelmente, voltar a apostar em Tomás Araújo no corredor direito.

No que toca ao restante onze, o Benfica deverá entrar com dois avançados (Pavlidis e Ivanovic) e o técnico dos encarnados confirmou também, em conferência de imprensa, a titularidade de Trubin.

Relativamente ao Santa Clara, Vasco Matos não deverá mudar a estrutura que sorriu no terreno do Estoril (1-0), no passado sábado.

CONFIRA OS ONZES NA GALERIA ASSOCIADA