Benfica e Santa Clara entram em campo a partir das 20h15 para o arranque da 5.ª jornada da Liga e Bruno Lage promove apenas uma novidade no onze inicial.

ACOMPANHE O ENCONTRO, AO MINUTO.

Face à ausência por lesão de Dedic, o técnico do Benfica opta por colocar Tomás Araújo no lado direito da defesa. De resto, o meio-campo de Barrenechea e Richard Ríos não muda e na frente de ataque mantêm-se Pavlidis e Ivanovic.

Já do lado do Santa Clara, Vasco Matos não muda nenhuma das peças que lançou de início na vitória por 1-0 frente ao Estoril, na última jornada antes da paragem para as Seleções Nacionais.

Confira aqui os onzes de Benfica e Santa Clara:

BENFICA: Trubin, Tomás Araújo, Antonio Silva, Otamendi e Dahl; Barrenechea, Aursnes e Richard Rios; Ivanovic, Pavlidis e Schjelderup.

SANTA CLARA: Gabriel Batista, Sidney Lima, Frederico Venâncio, MT, Lucas, Adriano Firmino, Serginho, Paulo Vítor, Brenner, Matheus Pereira e Gabriel Silva.

