Bruno Lage promoveu duas alterações no onze inicial para o jogo com o Santa Clara, face às escolhas de Roger Schmidt, no último jogo para o campeonato, com o Moreirense.

Leandro Barreiro e Prestianni saem do onze e são rendidos por Rollheiser e o reforço, Aktürkoglu.

Na equipa do Santa Clara, Vasco Matos não faz qualquer alteração quanto ao onze que derrotou o AVS por 2-1, na última jornada da Liga.

Onze do Benfica: Trubin, Bah, António Silva, Otamendi, Álvaro Carreras; Florentino, Rollheiser; Di María, Kökcü, Aktürkoglu e Pavlidis.

Onze do Santa Clara: Gabriel Batista, Frederico Venâncio, Luís Rocha, Sidney Lima; Lucas Soares, Adriano, Pedro Ferreira, MT; Vinicius Lopes, Gabriel Silva, Alisson Safira.

ACOMPANHE AQUI O JOGO, AO MINUTO.