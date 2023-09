Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez nesta sexta-feira a antevisão da deslocação ao reduto do Vizela (sábado, 20h30), em encontro referente à 5.ª jornada da Liga 2023/24.

«O Alexander Bah está disponível, teve um problema físico na seleção mas regressou, foi observado, fizemos o nosso trabalho de recuperação e treinou sem limitações durante a semana. O Jurásek, o Juan Bernat e o Gonçalo Guedes ainda têm alguns problemas físicos», começou por dizer o técnico.

O treinador da formação encarnada detalhou o cenário de Juan Bernat: «O Bernat veio com um pequeno problema físico de Paris, portanto ainda o estamos a recuperar. Mas estão todos a treinar no relvado e temos de ir decidindo dia a dia. Temos muito jogos pela frente, queremos que eles regressem o mais rapidamente possível, mas não vamos tomar riscos com os jogadores.»