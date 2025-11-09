Gonçalo Brandão, em declarações à flash interview da BTV, após o empate a dois golos entre Benfica e Casa Pia, na 11.ª jornada da Liga:

Plano de jogo para travar o Benfica

«Estávamos à espera do Benfica com mais bola e com um grande poderio ofensivo. O nosso plano de jogo era aguentar e sermos pressionantes como conseguimos ser mais no segundo tempo. O Benfica empurrou-nos para trás na primeira parte, mas a equipa foi muito unida, tiveram um grande espírito competitivo e só assim se consegue pontuar em estádios como este.»

Análise ao penálti de António Silva e golo de Nhaga

«Não vi nenhum dos lances, aproveitei a paragem para tentar corrigir alguma coisa. Nem me preocupei se era penálti ou falta. Não gosto nem quero falar da arbitragem, não faz parte da minha maneira de ver o jogo.»