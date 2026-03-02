Benfica sofre com "ressaca" europeia? Histórico obriga a cuidados em Barcelos
Águias consentiram três dos atuais sete empates na Liga após encontros para a Liga dos Campeões
Pressionado pelos triunfos de FC Porto e Sporting, na abertura da 24.ª jornada da Liga, o Benfica visita o estádio do Gil Vicente, esta segunda-feira, obrigado a vencer para manter distâncias no topo da tabela classificativa. Ainda para mais em vésperas da receção aos dragões, líderes da Liga, agendada para o próximo domingo.
O jogo de Barcelos segue-se à eliminação da Liga dos Campeões, em Madrid, no culminar de um play-off desgastante, física e psicologicamente, para a águias.
Como irá o Benfica lidar com a “ressaca” europeia esta noite? A resposta será dada a partir das 20h15, no Minho, mas o histórico desta temporada obriga os encarnados a estarem de sobreaviso.
Ainda invictas na Liga, as águias somaram três dos seus sete empates no campeonato após compromissos para a Champions.
Aconteceu em outubro, na casa do FC Porto (0-0), depois da derrota em Londres frente ao Chelsea (1-0); em novembro, na receção ao Casa Pia (2-2), depois do desaire com o Bayer Leverkusen (1-0); e, há um mês, em Tondela (0-0), após o épico triunfo frente ao Real Madrid (4-2) na última jornada da fase regular da Liga dos Campeões.
O peso das “ressacas” europeias na pontuação atual do Benfica na Liga é notório: praticamente 43 por cento dos pontos perdidos aconteceram depois das noites siderais da Champions.
É mais um aviso para a equipa encarnada, a juntar à qualidade do adversário, um Gil Vicente em luta acesa pelo quarto lugar da Liga e que, no seu estádio, já travou Sporting (1-1) e Sp. Braga (2-1), para além de ter dado grande réplica ao Benfica, na Luz, no jogo da primeira volta, que acabou por perder por 2-1.
O encontro desta segunda-feira arranca às 20h15 e pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.
Registo do Benfica na Liga após compromissos europeus:
Estrela da Amadora-Benfica, 0-1 (depois de vencer o Nice por 2-0 na fase de qualificação)
Benfica-Tondela, 3-0 (depois do 0-0 com o Fenerbahçe no play-off de qualificação)
Alverca-Benfica, 1-2 (depois de vencer o Fenerbahçe por 1-0 no play-off de qualificação)
AVS-Benfica, 0-3 (depois da derrota por 3-2 com o Qarabag)
FC Porto-Benfica, 0-0 (depois da derrota por 1-0 com o Chelsea)
Benfica-Arouca, 5-0 (depois da derrota por 3-0 com o Newcastle)
Benfica-Casa Pia, 2-2 (depois da derrota por 1-0 com o Bayer Leverkusen)
Nacional-Benfica, 1-2 (depois da vitória por 2-0 frente ao Ajax)
Moreirense-Benfica, 0-4 (depois da vitória por 2-0 frente ao Nápoles)
Benfica-Estrela da Amadora, 4-0 (depois da derrota por 2-0 com a Juventus)
Tondela-Benfica, 0-0 (depois da vitória por 4-2 frente ao Real Madrid)
Benfica-AVS, 3-0 (depois da derrota por 1-0 com o Real Madrid no play-off)