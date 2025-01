FIGURA: Orkun Kökcü

No meio de um final de tarde de pouca inspiração e produção do Benfica – nomeadamente na primeira parte – louve-se, pela positiva, o espírito de sacrifício possível do turco. Correu, tentou arranjar soluções e, sobretudo depois do intervalo, um pouco mais adiantado no terreno após a saída de Aursnes – o turco fora o elemento mais recuado do meio-campo na primeira parte – procurou dar alguma vida ofensiva ao Benfica. Também tentou pelos próprios pés encontrar soluções, como o remate de meia distância, embora sem sucesso.

MOMENTO: Arthur Cabral, lançado do banco, ainda lançou esperança (77m)

O avançado brasileiro foi a jogo na segunda parte e, depois de lançado do banco, lançou também alguma esperança para o Benfica. Um grande remate, aos 77 minutos, de pé esquerdo, reduziu a desvantagem das águias. Insuficiente, porém.

OUTROS DESTAQUES

Arthur Cabral: foi lançado para toda a segunda parte por Bruno Lage, que apostou em juntá-lo a Pavlidis na frente, deixando Aursnes no balneário. Do pé esquerdo do brasileiro saiu, aos 78 minutos, o golo que relançou o Benfica no jogo. Quinto golo da época, o segundo na Liga: só tinha marcado no Bessa, ante o Boavista, a 23 de setembro, para o campeonato.

Nicolás Otamendi: sábado especial para o argentino, que fez o 200.º jogo pelo Benfica. Tal como Kökcü, num jogo longe de ser brilhante do Benfica e apesar do desaire e dos dois golos muito consentidos pela equipa, ainda ajudou a evitar males maiores... A exemplo, na primeira parte, o importante corte a anular uma potencial ocasião de golo dos minhotos.

Aktürkoglu e Pavlidis: foram dois dos três substituídos na tripla mudança operada por Bruno Lage a meio da segunda parte, depois de 67 minutos de produção ofensiva escassa. O turco fez, porventura, uma das exibições mais inconsequentes da época pelo Benfica, longe do que de bom já conseguiu mostrar em 2024/25. Já Pavlidis até teve a melhor ocasião do Benfica na primeira parte, mas perdeu várias bolas e não conseguiu dar seguimento a lances, como por exemplo no do mau passe feito aos 61 minutos para a área.