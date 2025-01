FIGURA: Robson Bambu

Decisivo à frente e atrás. O defesa brasileiro foi decisivo para encaminhar o triunfo do Sporting de Braga na Luz, ao fazer o 2-0 aos 40 minutos de jogo. Cabeçada imponente para o fundo da baliza, perto do intervalo. Determinante na área contrária e também importante na sua, a ganhar a maioria dos duelos que disputou e a ajudar na coesão defensiva da equipa no trio de centrais, junto com Adrián Marín e Niakaté - que saiu lesionado aos 30m – e, a partir desse momento, com João Ferreira. Fez, na Luz, o seu primeiro golo pelo Sporting de Braga, ao 10.º jogo.

MOMENTO: Fran Navarro estreia-se com golo e abre vitória minhota (17m)

O Sporting de Braga desfez o 0-0 na Luz, num momento que resultou em determinante para o desfecho vitorioso do Sporting de Braga. Obra espanhola, com assistência de Víctor Gómez e finalização de Fran Navarro, que na estreia pelo novo clube marcou logo aos 17 minutos.

OUTROS DESTAQUES

Fran Navarro: o avançado espanhol foi titular na estreia pelo Sporting de Braga e precisou apenas de 17 minutos para marcar pelos minhotos. Foi nessa altura que, na Luz, inaugurou o marcador a favor da equipa bracarense, batendo Trubin com uma finalização de pé direito, na área, após passe de Víctor Gómez. Fez, no fundo, o que não fez em meia época pelo FC Porto, clube pelo qual fez sete jogos na primeira metade de 2024/25, sem qualquer golo. Indicadores positivos no reencontro com Carlos Carvalhal e de novo num clube do Minho.

Bruma: o extremo do Sporting de Braga causou muitos problemas à defensiva do Benfica, estando envolvido em várias arrancadas perigosas para o ataque. Galgou metros com bola para a frente e levou o perigo até junto da baliza de Trubin. Foi dos melhores da equipa.

Matheus: se o Sporting de Braga não alimentou maiores esperanças, primeiro para o Benfica abrir o marcador e depois para poder responder ao 1-0 e ao 2-0 dos minhotos, Matheus também tem dedo nisso. Algumas boas saídas e defesas permitiram adiar o golo da equipa da casa, exceto o remate de Arthur Cabral.

Víctor Gómez: declaradamente aberto na direita para fazer todo o corredor, o lateral-direito espanhol fez um bom jogo defensiva e ofensivamente, assistindo Fran Navarro para o golo inaugural do Sporting de Braga.