A FIGURA: Schjelderup

O único jogador do Benfica capaz de desequilibrar individualmente. Aos 16 minutos protagonizou uma jogada absolutamente genial que por pouco não terminou com a bola na baliza do Sp. Braga e pouco depois Lagerbielke negou-lhe nova ameaça. Na segunda parte serviu para o golo de Pavlidis, mas o 2-1 foi anulado pelo VAR, que considerou que a bola ultrapassou a linha de fundo antes do cruzamento do norueguês. Sofreu o penálti que permitiu a Pavlidis fazer o 2-2 final.

O MOMENTO: golo de Gorby

Inclinado para a frente, o Benfica esqueceu-se por momentos que tinha pela frente uma das equipas que melhor tratam a bola na Liga. E o Sp. Braga não foi muitas vezes à área contrária, mas quando foi soube fazer mossa. Aos 88 minutos, o médio dos guerreiros disparou colocado para o 2-1 do Sp. Braga. O golo não deu a vitória aos visitantes, mas tirou-a ao Benfica. E tirou muito mais do que isso.

OUTROS DESTAQUES

Hornicek: é, indiscutivelmente, um dos grandes guarda-redes a atuar em Portugal. Transpira segurança por cada poro. Na primeira parte negou o golo a Rafa e já perto do apito para o intervalo segurou uma tentativa de Barreiro de cabeça.

Pau Victor: a atuar nas costas de Fran Navarro, acumulou boas ações, quer com bola, quer nas movimentações sem ela. Anulou a vantagem do Benfica com um grande cabeceamento.

Gabri Martínez: foi pelo lado dele que o Sp. Braga procurou lançar transições rápidas. Foi dele a primeira tentativa dos guerreiros de ferir a águia e destacou-se também num corte de bicicleta quase em cima da linha de golo que daria o 1-0 à equipa da casa.