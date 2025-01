Bruno Lage promove uma alteração no onze do Benfica para a receção ao Sp. Braga neste domingo, a contar para a 17.ª jornada da Liga.

Depois da derrota no dérbi com o Sporting, Leandro Barreiro salta para o onze, com Florentino a ser relegado para o banco de suplentes onde também está Renato Sanches, recuperado de lesão.

Do lado do Sp. Braga, Carlos Carvalhal não pode contar com Rodrigo Zalazar, de fora devido a problemas físicos, mas essa não é a única mexida nos arsenalistas comparativamente com o último jogo. Carvalhal faz seis (!) mexidas face ao onze que alinhou na derrota caseira com o Casa Pia por 2-1: João Ferreira, Roger, João Moutinho, Zalazar, Yuri Ribeiro e El Ouazzani saem da equipa; entram Victor Gómez, Adrián Marín, Vítor Carvalho, Gorby, Gabri Martínez e Fran Navarro, que é opção inicial no primeiro jogo após chegar ao Sp. Braga por empréstimo do FC Porto.

Onze do Benfica: Trubin; Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Carreras; Aursnes, Kokcu e Leandro Barreiro; Di María, Pavlidis e Aktürkoglu

Onze do Sp. Braga: Matheus; Victor Gómez, Robson Mambú, Niakaté e Adrián Marín; Vítor Carvalho e Gorby; Bruma, Ricardo Horta e Gabri Martínez; Fran Navarro.