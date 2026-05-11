Benfica-Sp. Braga: os onzes prováveis entre castigados e lesionados
Otamendi e Ríos são baixas para Mourinho por castigo, Vicens tem vários indisponíveis por lesão
O Benfica recebe o Sporting de Braga na noite desta segunda-feira (20h15), em jogo da jornada 33 da Liga portuguesa, a antepenúltima do campeonato, num duelo em que o Benfica tem em jogo a luta pelo segundo lugar e o Sporting de Braga a tentativa de garantir o quarto lugar.
Na equipa treinada por José Mourinho, o defesa Nicolás Otamendi e o médio Richard Ríos são baixas devido a castigo, sendo que o treinador também não pode contar com José Neto. Por outro lado, Tomás Araújo está de volta às opções.
Nos bracarenses, que foram eliminados nas meias-finais da Liga Europa na noite da última quinta-feira, há várias ausências por lesão: os defesas Sikou Niakaté, Bright Arrey-Mbi e Adrian Barisic e os médios Florian Grillitsch e Diego Rodrigues. Já a utilização de Ricardo Horta permanece incerta após lesão sofrida no jogo caseiro ante o Friburgo.
O Benfica é segundo classificado com 76 pontos, os mesmos do Sporting, terceiro, mas com os encarnados a terem vantagem no confronto direto. O Sporting de Braga é quarto com 57 pontos e tem mais cinco do que o Famalicão, quinto com 52.
