Benfica e Sporting empataram este sábado a um golo, no Estádio da Luz, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga portuguesa.

Francisco Trincão, aos quatro minutos, deu vantagem ao Sporting, com um remate de pé esquerdo, assistido por Viktor Gyökeres.

O Benfica empatou na segunda parte, por Kerem Aktürköglu, aos 63 minutos, num desvio na área, após uma grande jogada de Vangelis Pavlidis, a tirar vários adversários do caminho. A bola ainda desviou em Maxi Araújo, antes de entrar na baliza.

Com este resultado, a decisão do título fica adiada para a última jornada. Ambas as equipas têm 79 pontos. O Sporting, que assim fica com vantagem no confronto direto ante o Benfica (venceu por 1-0 em Alvalade), mantém-se na liderança e a depender de si para ser campeão nacional na última jornada, em casa, ante o Vitória de Guimarães. O Benfica visita o Sporting de Braga.