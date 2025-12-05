Benfica e Sporting empatam no dérbi e quem pode aproveitar é o líder FC Porto!

Os leões adiantaram-se no marcador logo no início do jogo por Pedro Gonçalves (12m), mas a meio da primeira parte Sudakov (27m) empatou para as águias.

Ficha e filme do jogo

No segundo tempo, o placard não mexeu e os encarnados acabaram o jogo com menos um, por expulsão de Prestianni aos 90m.

Com este resultado, Sporting e Benfica podem ver isolar-se ainda mais no comando o FC Porto, que no próximo domingo joga em Tondela.