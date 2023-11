O Benfica venceu dérbi eterno frente ao Sporting, realizado no Estádio da Luz (2-1), em encontro referente à 11.ª jornada da Liga 2023/24.

Gyökeres colocou a formação leonina em vantagem, ao minuto 45, a passe de Edwards.

Gonçalo Inácio viu o segundo cartão amarelo no início da segunda parte (51m), levando o Benfica a aumentar a pressão sobre o adversário, em busca de um resultado positivo.

João Neves fez o empate, já no período de compensação (90+4m), na sequência de um canto, e Tengstedt completou a reviravolta ao minuto 90+6.

Com este resultado, o Benfica ascende à liderança, em igualdade pontual com o Sporting. As duas equipas passam a somar 28 pontos, enquanto o FC Porto acumula 25.