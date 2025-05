Vamos ter fumo branco a sair da catedral da Luz? Benfica e Sporting podem abrir caminho este sábado até ao Marquês de Pombal num dérbi que, pela primeira vez na história, pode acabar com um campeão sobre o relvado.

Bruno Lage e Rui Borges deverão, assim, apostar nos respetivos melhores onzes, deixando espaço para eventuais surpresas, consoante a estratégia que os treinadores irão optar para logo à tarde.

Do lado do Benfica, é expetável o regresso de Ángel Di María, até porque Amdouni saiu do jogo com o Estoril com problemas físicos. Para a mesma posição, Bruno Lage conta ainda com Samuel Dahl, Schjelderup ou Bruma.

Do lado do Sporting, a grande dúvida será se Pedro Gonçalves vai manter a titularidade no apoio a Viktor Gyökeres. Mais atrás, Matheus Reis poderá entrar para o lugar habitual de Maxi Araújo, enquanto Zeno Debast deverá ser o eleito para jogar ao lado do capitão Morten Hjulmand, com Morita à espreita para também entrar no onze.

As contas para o título são fáceis de fazer. O Benfica se vencer por dois ou mais golos será campeão, enquanto o Sporting precisa apenas de vencer para renovar o título. Uma vitória do Benfica pela diferença de apenas um golo ou um empate adia a decisão do título para a derradeira jornada.

