14.790 euros.

É este o valor em multas aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol após o dérbi da última jornada da Liga, entre Benfica e Sporting.

Às águias, o CD aplicou uma primeira multa de 1.224 euros devido ao arremesso de um frasco de vaselina para o relvado no momento do segundo golo dos leões, além de cânticos considerados ofensivos durante vários momentos da partida.

O emblema da Luz é ainda multado em 9.560 euros devido ao uso de artefactos pirotécnicos, em várias ocasiões, por parte dos adeptos.

Por sua vez, o Sporting é multado em 3.190 euros pela mesma razão anteriormente citada, o uso de artefactos pirotécnicos, e em 816 euros devido a cânticos contra o Benfica.

De resto, Otamendi vê confirmada a sua suspensão para o próximo jogo do Benfica, após ter visto o quinto amarelo.

O CD diz ainda estar a aguardar esclarecimento relativamente à situação entre Hugo Viana, diretor-desportivo do Sporting, e Paulo Magalhães, segurança das águias, no túnel da Luz após o apito final. Ruben Amorim, técnico dos leões, desvalorizou o episódio. «Está lá a polícia para ver o que se passou e não estamos aqui para alimentar um problema. Acontece, as duas equipas querem ganhar, são dois grandes clubes e nada mais do que isso.»